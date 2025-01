Prefeito Jerry Correia participa da abertura da Formação do Programa Escola da Terra

Na manhã desta terça-feira (28), o prefeito Jerry Correia esteve presente no auditório da Escola Estadual Íris Célia, onde participou da abertura da formação do Programa Escola da Terra. O evento reuniu professores da zona rural das redes municipal e estadual de ensino, além de especialistas da área da educação.

O programa, coordenado pela Universidade Federal do Acre (UFAC) e Ministério de Educação(Mec), conta com o apoio da Secretaria de Estado da Educação, da Secretaria Municipal de Educação e do Fórum Estadual de Educação do Acre. A formação, que se estenderá até o sábado, tem como objetivo capacitar e fortalecer os educadores que atuam em áreas rurais, promovendo melhorias na qualidade do ensino.

Durante sua fala, o prefeito Jerry Correia ressaltou a relevância da iniciativa para o futuro da educação no município:

“Esse é um momento de grande importância para o nosso município. Teremos professores ainda mais capacitados, com ferramentas e conhecimentos que vão transformar a experiência de aprendizado dos nossos alunos. Estou muito feliz em ver educadores tão qualificados conduzindo essa formação e nossos professores motivados e dispostos a absorver cada aprendizado. Acreditamos que a educação é a chave para o desenvolvimento, e esse programa é uma prova do nosso compromisso com a formação de qualidade, especialmente para as comunidades rurais.”

A formação do Programa Escola da Terra reafirma o compromisso das esferas municipal e estadual com a valorização dos profissionais da educação e com a melhoria do ensino nas comunidades rurais de Assis Brasil e de todo o Acre.