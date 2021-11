Prefeito Jerry Correia leva esporte e lazer às comunidades indígenas do município de Assis Brasil

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia e seu vice, Reginaldo Martins, reuniram uma equipe e passaram o final de semana na aldeia Santa Rosa, localizada na Terra Indígena Riozinho, às margens do Rio Iaco. Acompanharam o prefeito o Coordenador Municipal de Esportes e Lazer, Marissandro Rodrigues e sua equipe de trabalho, o Secretário Municipal de Educação, Elias Marques, os vereadores Juraci Pacheco e Eduardo Marques (Peleco), além de motoristas, assessores e músicos.

Esta é a quarta aldeia que recebe o prefeito e sua comitiva. As demais foram: Jatobá, Betel e Três Cachoeiras. Todas as visitas foram realizadas sob prévia autorização da Funai.

Durante o encontro na aldeia Santa Rosa foram realizadas atividades esportivas e de lazer, além de uma grande reunião com toda a comunidade. Também participaram do evento as aldeias Mulateiro, Vida na Floresta e Guajará, além dos convidados não indígenas como a comunidade Santa Fé e Guanabara.

“É a primeira vez que um prefeito vem realizar uma festa dessa aqui em nossa comunidade. Além dele estão aqui outros amigos como o vice-prefeito, secretários e o pessoal do esporte. Hoje foi um dia de muita alegria, onde jogamos bola, comemos um delicioso churrasco e ainda dançamos com direito a som ao vivo e tudo. Com certeza temos um prefeito que gosta do povo indígena”, relatou o cacique da aldeia Santa Rosa, Jacinto Manchineri.

