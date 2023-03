Prefeito Jerry Correia lança obra de reformas da Câmara Municipal e Colônia de Pescadores

A prefeitura de Assis Brasil através da secretaria de Ação Social do municipio iniciou nesta terça-feira 14, a campanha “CRAS na Comunidade”, atendendo quase 200 pessoas só no primeiro dia de trabalho.

O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, é composto por psicólogos, assistentes sociais e agentes sociais que fazem o atendimento inicial das famílias nas comunidades onde o programa está chegando.

O objetivo maior da campanha é aproximar a prefeitura das famílias que tem dificuldades em chegar até a secretaria de Ação Social, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade ou que são contempladas através de programas sociais mas estão com problemas em acessar esses benefícios e outros serviços que competem a secretaria auxiliá-los.

Essa ação é uma determinação do prefeito Jerry Correia (Sem Partido), que entende que toda estrutura da gestão, no tocante à Ação Social, tem que se fazer presente nas comunidades tanto urbanas, quanto rural ou indígenas e facilitar a vida dessas pessoas através do serviço público.

A campanha é inovadora em Assis Brasil e só nesse primeiro dia de trabalhos 194 pessoas foram atendidas em mais de 50 domicílios visitados, o resultado dos trabalhos anima o prefeito Jerry e toda equipe da Secretaria de Ação Social, sob o comando da secretária Ynara Holanda.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: As exposições são organizadas cronologicamente e contam com fotografias, objetos e documentos originais. Confira algumas das exposições mais interessantes a seguir. A exposição “O Exército na Formação da Nacionalidade” que traz uma perspectiva inovadora de analisar a história do Brasil. Ao mostrar os principais fatos ligados à fase colonial, com ênfase na história militar, a exposição nos permite entender melhor o processo de formação da nacionalidade brasileira. Além disso, a exposição é um importante documento histórico, que traz informações preciosas sobre os acontecimentos marcantes da história do Brasil.