Prefeito Jerry Correia inaugura segunda etapa da praça Henoch Timóteo de Araújo, em Assis Brasil

Assis Brasil deu mais um passo importante para o fortalecimento do turismo e da economia local com a entrega da segunda etapa da Praça Henoch Timóteo de Araújo. O novo espaço, localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru, foi inaugurado na última sexta-feira (31) pelo prefeito Jerry Correia, em um evento que contou com a presença do secretário de estado, Marcelo Messias, ex-deputada federal Mara Rocha, ex-deputado federal Major rocha, autoridades, empreendedores e a comunidade local.

A obra, viabilizada por meio de emendas destinadas pelo ex-deputado federal Major Rocha, amplia as opções de lazer e cultura no município. Além de um centro de atendimento ao turista, a praça agora conta com um marco da tríplice fronteira, reforçando a identidade do local como um ponto estratégico para visitantes e moradores.

Durante a cerimônia, também foram assinadas as concessões dos quiosques instalados na praça, criando novas oportunidades de negócios para pequenos empreendedores. A programação cultural incluiu apresentações de música, dança, capoeira e a tradicional dança do boi-bumbá, encerrando a noite com um show da banda Pegada Prime.

Para o prefeito Jerry Correia, a entrega desse novo espaço é um marco no desenvolvimento da cidade.

“Assis Brasil tem um grande potencial turístico, e essa praça é um exemplo de como estamos investindo nisso. Nosso município é um dos poucos do Brasil situados em uma tríplice fronteira, e queremos transformar essa localização privilegiada em oportunidades para nossa gente”, destacou.

Correia também lembrou que a obra teve início em 2017 e ressaltou o compromisso da gestão em garantir a conclusão da segunda etapa. Segundo ele, os próximos meses serão de muito trabalho, com a inauguração e o lançamento de novas obras, beneficiando diversas áreas do município.

O secretário estadual de Turismo, Marcelo Messias, destacou a importância da praça para a Rota do Pacífico, principal corredor turístico da região.

“Esse espaço representa mais do que lazer. Ele fortalece o turismo, impulsiona a economia e valoriza Assis Brasil como um destino a ser explorado por quem passa por aqui”, afirmou.

Com a entrega dessa nova etapa da Praça Henoch Timóteo de Araújo, a Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso com o crescimento do município, investindo em infraestrutura, turismo e desenvolvimento econômico.