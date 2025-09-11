Prefeito Jerry Correia garante parceria da SEICT para a primeira ExpoFronteira em Assis Brasil

Em Rio Branco, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve reunido na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), onde foi confirmada a participação da instituição na primeira edição da ExpoFronteira.

A SEICT estará presente com um stand de indústria e comércio, fortalecendo o setor produtivo e levando informações e oportunidades para empreendedores. Além disso, a secretaria também contribuirá com a realização de uma arena de jogos, que será montada durante a feira em Assis Brasil, ampliando as atrações para o público jovem.

Segundo o prefeito Jerry Correia, o encontro com o secretário Assurbanípal Mesquita foi mais um passo importante para garantir parcerias sólidas que vão viabilizar e enriquecer a programação da ExpoFronteira.

“Estamos em Rio Branco buscando parceiros que acreditam no potencial de Assis Brasil. A SEICT chega para somar forças, trazendo inovação, tecnologia e desenvolvimento para a nossa feira”, destacou o prefeito.

A ExpoFronteira será um marco para Assis Brasil, reunindo negócios, cultura e entretenimento em um só espaço.