Prefeito Jerry Correia garante novos investimentos para Assis Brasil em reunião na Secretaria de Obras Públicas

Na manhã desta quarta-feira(22), o prefeito Jerry Correia esteve na Secretaria de Obras Públicas do Estado (SEOP), em Rio Branco, onde foi recebido pelo secretário Ítalo Lopes. A reunião teve como pauta o andamento e a liberação de importantes investimentos que serão executados em Assis Brasil por meio de emendas parlamentares articuladas pelo prefeito junto a deputados estaduais e federais.

Entre as obras confirmadas está a construção da quadra do bairro Bela Vista, fruto de uma emenda do deputado Coronel Ulysses, no valor de R$ 1.233.000,00. A empresa responsável já está no município e deve iniciar os trabalhos ainda nesta semana.

Outra ação importante é o recapeamento de ruas da cidade, com investimento de quase R$ 2 milhões, oriundos de uma emenda da deputada Socorro Neri. O projeto segue em fase de análise e aprovação junto à Caixa Econômica Federal, instituição responsável pela liberação dos recursos.

O prefeito também destacou a requalificação da Praça Central de Assis Brasil, orçada em mais de R$ 3 milhões, também por meio de uma emenda da deputada Socorro Neri. O projeto já foi encaminhado ao Programa Calha Norte e aguarda aprovação para que o processo de licitação possa ser iniciado.

“São investimentos importantes que vão transformar a infraestrutura urbana de Assis Brasil. Trabalhamos com diálogo e articulação para garantir que cada recurso chegue até o nosso município e beneficie a nossa população”, destacou o prefeito Jerry Correia.

Essas obras fazem parte do esforço contínuo da Prefeitura de Assis Brasil em fortalecer parcerias com o Governo do Estado e parlamentares, garantindo melhorias que promovam mais qualidade de vida para os cidadãos.