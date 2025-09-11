Prefeito Jerry Correia firma parceria com o SEBRAE para realizar a primeira ExpoFronteira em Assis Brasil

Em Rio Branco, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve no SEBRAE para uma importante reunião de alinhamento e planejamento da primeira ExpoFronteira, que será realizada em nossa cidade.

Durante o encontro, o prefeito destacou o SEBRAE como um dos principais parceiros e financiadores do evento, reforçando o compromisso de fortalecer o empreendedorismo e a economia local. A instituição estará presente na feira, oferecendo apoio em diversas áreas, contribuindo para o sucesso da ExpoFronteira e para a valorização dos produtores e comerciantes da região.

“Estamos felizes em contar com o SEBRAE como parceiro. Essa parceria é fundamental para que a ExpoFronteira seja um marco no desenvolvimento econômico de Assis Brasil e incentive ainda mais o potencial dos nossos empreendedores”, afirmou o prefeito Jerry Correia.

A ExpoFronteira promete movimentar a cidade, reunindo produtores locais, empreendedores e visitantes de toda a região, promovendo negócios, cultura e integração entre Brasil, Peru e Bolívia.