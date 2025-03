Prefeito Jerry Correia entregará neste sábado a obra da Praça Edilson Menezes com festa para a população

Dando sequência ao compromisso de entregar ou lançar uma obra por mês, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, inaugura neste sábado a nova Praça Edilson Menezes de Araújo. O espaço revitalizado promete se tornar um ponto de encontro e lazer para os moradores da cidade.

Além da entrega da praça, a festa contará com comidas típicas e muito pagode, garantindo uma celebração animada para a população. “Assumi o compromisso de entregar ou lançar uma obra todo mês, e estamos cumprindo com responsabilidade e dedicação. Queremos transformar Assis Brasil em uma cidade mais estruturada, com espaços de qualidade para nossa população”, destacou o prefeito.

A gestão municipal segue investindo na melhoria da infraestrutura da cidade, trazendo máquinas e equipamentos para fortalecer os serviços urbanos e impulsionar o desenvolvimento do município.

A cerimônia de inauguração contará com a presença de autoridades locais, moradores e familiares do homenageado, Edilson Menezes de Araújo.