Prefeito Jerry Correia entrega beneficiadora de arroz em comunidade rural de Assis Brasil

O prefeito Jerry Correia acompanhado do vice-prefeito Reginaldo Martins, do Secretário de Agricultura Waldemir Costa, dos vereadores Jura Pacheco e Wermyson Martins e do Gerente local da SEAGRO Wilker Nazareno, estiveram na comunidade Iracema reunidos com produtores rurais discutindo demandas de produção e melhoria de ramal.

Na ocasião o prefeito Jerry Correia realizou a entrega de uma beneficiadora de arroz, o que vai facilitar para as famílias. O maquinário vai contemplar mais de 30 famílias dos ramais Recife, São Francisco e Bela Vista.

A beneficiadora de arroz foi adquirida por meio de emenda parlamentar de autoria do então deputado federal Alan Rick.