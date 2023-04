Prefeito Jerry Correia e equipe levam ações esportivas e sociais às aldeias indígenas, em Assis Brasil

O prefeito Jerry Correia acompanhado da equipe da Secretaria de Assistência Social, Esporte e Gabinete, estiveram até nesse domingo 16, realizando ações humanitárias com distribuição de cestas básicas, doação de kits esportivos e partidas de futebol em áreas indígenas atingidas pela recente alagação no território de Assis Brasil.

Para realizar os trabalhos nas terras indígenas que ficam ao longo do Rio Iaco, a viagem é uma verdadeira aventura, e começa logo cedo saindo de Assis Brasil.

É uma viagem longa de camioneta traçada ou quadricíclo, levando cerca de 5 a 6 horas dependendo do dia está sem chuva para chegar até as margens do Rio Iaco na comunidade Icuriã, distante 75 quilômetros da cidade, onde a equipe segue viagem de barco.

As horas de tensão, em carros e de barcos, são compensadas com a receptividade calorosa dos índios, ao avistar a comitiva da prefeitura que sempre fez questão de pautar a gestão municipal com inclusão social e valorização de seu povo.

É perceptivo nos olhos daquele povo e nos afagos, o sentimento de gratidão, direcionado ao prefeito Jerry Correia e sua equipe por está sempre presente nas aldeias, fortalecendo as atividades das comunidades e valorizando os nativos para que possam se desenvolver cada vez mas.

A prefeitura já desenvolve campeonatos indígenas, onde muitos craques despertam olhares de times da cidade. Esse ano de 2023, as atividades esportivas fazem parte da programação em comemoração ao Dia do Índio que acontece no próximo dia 19 de abril, sendo realizadas nas aldeias: Lago Novo, Laranjeira e Santa Rosa, contemplando o povoado do Iaco.

Na ocasião o prefeito Jerry Correia entregou kits esportivos com blusas, calções, meiões, apitos, bolas, dentre outros itens. Os materiais confeccionados, são todos personalizados com nome de cada aldeia. O kit foi adquirido através de uma emenda do ex deputado Federal Léo de Brito do (PT).

O gestor destacou a importância das atividades nas aldeias. “Estamos na semana em que se comemora o Dia do Índio e estamos realizando atividades nas aldeias do Iaco, entregando kits esportivos, incentivando o esporte e valorizando a juventude. É a prefeitura sempre chegando nos lugares mais distantes”, finalizou o prefeito.

Além das atividades esportivas, a equipe da Secretaria de Assistência Social coordenada pela Secretária Ynara Holanda, realizou a entrega de mais de 300 cestas básicas adquiridas pelo município já que os povos indígenas passam por dificuldades na época do inverno devido as cheias e também as condições dos ramais.