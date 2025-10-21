Prefeito Jerry Correia e deputado Afonso Fernandes fortalecem parcerias em prol da educação de Assis Brasil

O prefeito Jerry Correia foi recebido nesta terça-feira(21) pelo deputado estadual Afonso Fernandes, parceiro importante da gestão municipal, para tratar de investimentos e conquistas na área da educação em Assis Brasil.

Durante o encontro, o prefeito destacou o compromisso do deputado com o município e relembrou avanços já alcançados ao longo deste ano.

“É uma alegria ser recebido pelo nosso querido deputado Afonso Fernandes, um verdadeiro amigo da nossa cidade, principalmente da educação. Neste ano, já entregamos fardamentos para nossas crianças, inclusive na zona rural, além de mobiliários novos para as escolas. Agora estamos juntos na luta por um grande sonho: a construção da nova Escola Edilsa Maria Batista, uma das mais antigas do nosso município e que já não comporta mais o número de alunos”, disse o prefeito.

O novo projeto da Escola Edilsa Maria Batista, orçado em quase R$ 7 milhões, está em fase de articulação junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com apoio direto do deputado Afonso Fernandes. Além disso, o parlamentar já assegurou R$ 400 mil para a conclusão da quadra de esportes da Escola Maria Ferreira, no bairro Bela Vista, obra que há anos aguardava conclusão.

O deputado Afonso Fernandes reafirmou seu compromisso com Assis Brasil e destacou a seriedade da atual gestão.

“Fico muito feliz em poder colaborar com a população de Assis Brasil. A transparência e o trabalho do prefeito Jerry Correia me fizeram adotar o município como uma das minhas prioridades. Temos uma parceria sólida e continuaremos juntos em ações que beneficiem a educação e o desenvolvimento local”, afirmou o deputado.

A gestão municipal segue fortalecendo alianças em busca de melhorias estruturais e pedagógicas para a rede de ensino, reafirmando o compromisso com uma educação de qualidade para todas as crianças e jovens de Assis Brasil.