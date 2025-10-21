Tudo Sobre Política II
Prefeito Jerry Correia e deputado Afonso Fernandes fortalecem parcerias em prol da educação de Assis Brasil
O prefeito Jerry Correia foi recebido nesta terça-feira(21) pelo deputado estadual Afonso Fernandes, parceiro importante da gestão municipal, para tratar de investimentos e conquistas na área da educação em Assis Brasil.
Durante o encontro, o prefeito destacou o compromisso do deputado com o município e relembrou avanços já alcançados ao longo deste ano.
“É uma alegria ser recebido pelo nosso querido deputado Afonso Fernandes, um verdadeiro amigo da nossa cidade, principalmente da educação. Neste ano, já entregamos fardamentos para nossas crianças, inclusive na zona rural, além de mobiliários novos para as escolas. Agora estamos juntos na luta por um grande sonho: a construção da nova Escola Edilsa Maria Batista, uma das mais antigas do nosso município e que já não comporta mais o número de alunos”, disse o prefeito.
O novo projeto da Escola Edilsa Maria Batista, orçado em quase R$ 7 milhões, está em fase de articulação junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com apoio direto do deputado Afonso Fernandes. Além disso, o parlamentar já assegurou R$ 400 mil para a conclusão da quadra de esportes da Escola Maria Ferreira, no bairro Bela Vista, obra que há anos aguardava conclusão.
O deputado Afonso Fernandes reafirmou seu compromisso com Assis Brasil e destacou a seriedade da atual gestão.
“Fico muito feliz em poder colaborar com a população de Assis Brasil. A transparência e o trabalho do prefeito Jerry Correia me fizeram adotar o município como uma das minhas prioridades. Temos uma parceria sólida e continuaremos juntos em ações que beneficiem a educação e o desenvolvimento local”, afirmou o deputado.
A gestão municipal segue fortalecendo alianças em busca de melhorias estruturais e pedagógicas para a rede de ensino, reafirmando o compromisso com uma educação de qualidade para todas as crianças e jovens de Assis Brasil.
Jerry Correia reforça parceria com o Governo do Estado para fortalecer a produção agrícola em Assis Brasil
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve nesta terça-feira (21) na Secretaria de Agricultura (Seagri) do Governo do Estado do Acre, onde foi recebido pelo secretário adjunto Edivan e parte de sua equipe técnica. O encontro teve como objetivo discutir ações voltadas ao fortalecimento da produção agrícola e ao apoio aos produtores rurais do município.
Durante a reunião, o prefeito destacou o compromisso da gestão municipal em reforçar parcerias que beneficiem diretamente quem vive da agricultura. “Estamos tentando fortalecer ainda mais essa parceria em prol do produtor. Hoje falamos sobre o nosso programa de mecanização agrícola, que está levando vários equipamentos para a zona rural, preparando o solo com mais técnica e qualidade para o plantio”, afirmou Jerry.
O prefeito também apresentou demandas relacionadas aos programas de incentivo à produção de café e milho, além de pautas voltadas à agricultura familiar e à Feira do Produtor Rural, importante espaço de comercialização e valorização da produção local.
“Saio daqui com boas notícias para os nossos produtores. Espero que o que foi discutido venha se concretizar, para que possamos continuar incentivando a produção agrícola como ferramenta de geração de renda e riqueza para o campo e também para os moradores da cidade, que são impactados positivamente quando a economia é aquecida pelo setor produtivo”, concluiu o prefeito.
