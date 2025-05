Prefeito Jerry Correia destaca avanços e festividades em entrevista ao portal ContilNet Acre

Nesta segunda-feira, 12, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, concedeu entrevista ao portal ContilNet Acre, um dos principais meios de comunicação do estado. Durante a conversa, o gestor municipal fez um balanço das ações de sua administração, com ênfase nas obras e melhorias realizadas no município, além de comentar sobre eventos culturais importantes para a comunidade.

Na ocasião, Jerry falou com entusiasmo sobre a programação especial em comemoração aos 49 anos de emancipação política de Assis Brasil, celebrados com uma série de eventos que envolveram a população e valorizaram a cultura local. “Foi uma festa pensada para o povo, para celebrar a história da nossa cidade com alegria e respeito às nossas tradições”, destacou o prefeito.

Outro ponto alto da entrevista foi a menção ao Carnavassis, tradicional carnaval fora de época que movimenta a economia local e atrai visitantes de toda a região. Segundo o prefeito, a festa foi um sucesso e vem se consolidando como um dos principais eventos do calendário cultural de Assis Brasil. “O Carnavassis é mais que diversão: é geração de renda, turismo e valorização da nossa identidade cultural”, afirmou.

A entrevista reforçou o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento do município, conciliando investimentos em obras públicas com o fortalecimento das tradições culturais. “Seguimos com muito trabalho, transparência e respeito ao nosso povo”, concluiu o prefeito.