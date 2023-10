Prefeito Jerry Correia da início as obra de drenagem em ruas do município de Assis Brasil

O prefeito Jerry Correia Juntamente com o vice Reginaldo Martins, estiveram nesta terça-feira 03, vistando os trabalhos de drenagem da rua Otília Marinho Amorim.

Obras de drenagem com embueiramento e encanação, saindo das casas até a rede de esgoto.

Para o prefeito Jerry Correia, é um trabalho muito importante para conservação das ruas. “Iniciamos um trabalho de drenagem no bairro Cascata, para recuperar ruas e calçadas, é necessário o embueiramento, um trabalho que as pessoas constumam dizer que gestor não gosta de realizar, porque fica debaixo da terra, mais é necessário para que possamos depois asfaltar nossas vias e ter um asfalto com maior durabilidade, e traz mais dignidade a população que muitas vezes tem esgoto a céu aberto”, destacou

A equipe da prefeitura pede a compreensão dos transtornos momentâneos causados pelas obras e que são necessários para os inúmeros benefícios que acontecerão posteriormente para os moradores.