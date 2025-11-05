Prefeito Jerry Correia cumpre agenda intensa em Brasília em busca de novos recursos para Assis Brasil

O prefeito Jerry Correia deu continuidade à agenda institucional em Brasília, visitando gabinetes de parlamentares em busca de novas parcerias e recursos para o município de Assis Brasil. Durante o dia, o prefeito foi recebido pela deputada federal Socorro Neri, pelo deputado federal Coronel Ulysses e pelo senador Alan Rick.

O objetivo da viagem é garantir novos investimentos para áreas essenciais do município, como infraestrutura urbana e rural, aquisição de equipamentos, fortalecimento da saúde, educação e desenvolvimento da agricultura. Jerry apresentou projetos, propostas de novas obras e relatórios de ações já concluídas com recursos de emendas parlamentares.

Segundo o prefeito, a boa receptividade dos parlamentares se deve ao compromisso e à capacidade de execução da gestão municipal:

“Os parlamentares reconhecem que Assis Brasil tem dado respostas. Executamos obras, adquirimos equipamentos e aplicamos corretamente as emendas destinadas ao município. Isso aumenta a confiança e abre portas para novas parcerias.”

Assis Brasil tem se destacado pela organização dos processos licitatórios e pela eficiência na execução dos projetos, o que fortalece a credibilidade da Prefeitura junto aos gabinetes em Brasília. Todos os parlamentares visitados reafirmaram o compromisso de continuar destinando recursos para o desenvolvimento do município.

“Voltamos com esperança renovada. Assis Brasil está no radar de quem quer investir no Acre, e seguimos firmes trabalhando por mais conquistas para nossa população”, destacou Jerry.