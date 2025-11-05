Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeito Jerry Correia cumpre agenda intensa em Brasília em busca de novos recursos para Assis Brasil

Publicados

5 de novembro de 2025

Tudo Sobre Política II

O prefeito Jerry Correia deu continuidade à agenda institucional em Brasília, visitando gabinetes de parlamentares em busca de novas parcerias e recursos para o município de Assis Brasil. Durante o dia, o prefeito foi recebido pela deputada federal Socorro Neri, pelo deputado federal Coronel Ulysses e pelo senador Alan Rick.

O objetivo da viagem é garantir novos investimentos para áreas essenciais do município, como infraestrutura urbana e rural, aquisição de equipamentos, fortalecimento da saúde, educação e desenvolvimento da agricultura. Jerry apresentou projetos, propostas de novas obras e relatórios de ações já concluídas com recursos de emendas parlamentares.

Segundo o prefeito, a boa receptividade dos parlamentares se deve ao compromisso e à capacidade de execução da gestão municipal:

“Os parlamentares reconhecem que Assis Brasil tem dado respostas. Executamos obras, adquirimos equipamentos e aplicamos corretamente as emendas destinadas ao município. Isso aumenta a confiança e abre portas para novas parcerias.”

Assis Brasil tem se destacado pela organização dos processos licitatórios e pela eficiência na execução dos projetos, o que fortalece a credibilidade da Prefeitura junto aos gabinetes em Brasília. Todos os parlamentares visitados reafirmaram o compromisso de continuar destinando recursos para o desenvolvimento do município.

Leia Também:  Prefeitura de Cruzeiro do Sul presta apoio a família que teve casa incendiada e garante aluguel social

“Voltamos com esperança renovada. Assis Brasil está no radar de quem quer investir no Acre, e seguimos firmes trabalhando por mais conquistas para nossa população”, destacou Jerry.

Tudo Sobre Política II

Prefeito Jerry Correia avança nas tratativas para construção de novas moradias em Assis Brasil

Publicados

4 minutos atrás

em

5 de novembro de 2025

Por

O prefeito Jerry Correia cumpriu agenda no Ministério das Cidades, em Brasília, acompanhado do secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago (SEHURB). A reunião teve como foco principal a construção de novas moradias para Assis Brasil e o avanço dos projetos habitacionais já aprovados pela Pasta.

O município possui propostas cadastradas para novos empreendimentos habitacionais, mas enfrenta entraves relacionados à regularização fundiária — um dos principais desafios que o prefeito tem buscado solucionar para garantir a liberação dos investimentos federais.

Durante o encontro, foram discutidos três empreendimentos habitacionais já aprovados pelo Ministério das Cidades, que ainda dependem de ajustes técnicos para serem executados. A comitiva foi recebida pelo coordenador-geral de Assuntos Estratégicos, Breno Molinar, juntamente com Tais Furtado, Rafael Andrigueto e Samuel da Silva, integrantes da equipe técnica do Ministério.

A reunião resultou em encaminhamentos importantes, fortalecendo o compromisso com a ampliação do acesso à moradia digna no município.

“Saímos do Ministério com avanços significativos. Estamos garantindo que os projetos de moradias saiam do papel e cheguem a quem mais precisa”, destacou o prefeito Jerry Correia.

Leia Também:  Prefeitura intensifica limpeza em bairros e trapiches de Cruzeiro do Sul com equipes reforçadas

Atualmente, Assis Brasil conta com iniciativas em andamento, entre elas:

25 casas garantidas pelo Estado;

30 unidades propostas pelo município;

Mais 20 novas moradias em fase de proposta pela Prefeitura;

11 unidades já em construção por meio do Programa Calha Norte, fruto de emenda do ex-deputado Léo de Brito.

A gestão municipal segue empenhada em avançar na regularização fundiária, etapa essencial para viabilizar novos investimentos habitacionais, reforçando o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil com a garantia de moradia digna e melhor qualidade de vida para as famílias assis-brasilenses.

