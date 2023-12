Prefeito Jerry Correia contempla bairros Plácido de Castro e Bela Vista com iluminação em led

Todas ruas dos bairros Bela Vista e Plácido de Castro estão com iluminação moderna e de qualidade. As antigas lâmpadas tradicionais foram substituídas por luminárias led, que garante mais durabilidade, qualidade e economia.

A iniciativa faz parte do programa de governo da gestão do prefeito Jerry “Luz no Meu Bairro”, que pretende até o final de 2024 iluminar 100% da cidade com este tipo de material.

“Quando assumimos a prefeitura em 2021 não existia nenhuma lâmpada de led na iluminação pública da cidade. Já no primeiro ano conseguimos iluminar a avenida principal e a rua Eneide Batista. Em 2022 substituímos cerca de 200 pontos, contemplando ruas do Centro e Cascata. Agora conseguimos trocar todas as lâmpadas do Bela Vista e Plácido de Castro. Na próxima etapa vamos contemplar todo o bairro Km 2 e demais ruas do município, deixando a cidade 100% atendida com esse tipo de iluminação”, explicou o prefeito.