Prefeito Jerry Correia busca parceria com Governo para viabilizar novas unidades habitacionais em Assis Brasil

O prefeito Jerry Correia esteve em Rio Branco, na Secretaria de Estado de Planejamento, em reunião com o secretário Coronel Ricardo Brandão. O encontro teve como principal pauta a busca por soluções que garantam a execução do projeto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida, no município de Assis Brasil.

A equipe municipal de planejamento foi habilitada e contemplada com 30 novas unidades habitacionais, por meio de convênio com a Caixa Econômica Federal. No entanto, alguns desafios precisam ser superados para que as moradias saiam do papel, como a definição de uma área adequada para construção e a viabilização da infraestrutura necessária incluindo asfaltamento, rede de esgoto e energia elétrica.

O prefeito destacou que o recurso disponibilizado pelo Governo Federal cobre apenas a construção das casas, cabendo ao município garantir a área e as condições básicas de infraestrutura.

“O município de Assis Brasil não dispõe de recursos suficientes para arcar com todas as demandas estruturais, mas também não podemos perder essas 30 unidades que beneficiarão famílias que mais precisam. Por isso, viemos buscar o apoio do Governo do Estado”, ressaltou o prefeito Jerry Correia.

Além do novo projeto, o município já deu início à construção de 11 casas na parte alta da cidade, com outras dezenas previstas para serem iniciadas nos próximos meses.

A reunião marca mais um passo importante na parceria entre a Prefeitura de Assis Brasil e o Governo do Estado, reforçando o compromisso da gestão em garantir moradia digna e qualidade de vida às famílias assisbrasilenses.