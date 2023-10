Prefeito Jerry Correia beneficia mais quatro comunidades rurais com equipamentos agrícolas

Seguindo a rotina de visitas às comunidades rurais de Assis Brasil, o prefeito Jerry Correia contemplou mais quatro grupos de produtores com equipamentos agrícolas. O gestor realizou uma verdadeira maratona durante essa semana para chegar até as localidades beneficiadas.

Na quarta-feira, dia 18, o prefeito e sua comitiva foram até à comunidade Boca do São Pedro, onde entregaram uma beneficiadoras de arroz. No mesmo dia a tarde, o gestor esteve reunido com a comunidade do Jacarecica que foi contemplada com um debulhador de milho.

Na quinta-feira, dia 19, Jerry Correia visitou os moradores da comunidade Maloca e entregou mais uma beneficiadora de arroz. No mesmo dia no período da tarde, o vice-prefeito Reginaldo Martins esteve na comunidade Cumarú para entregar mais equipamentos agrícolas.

“É impressionante o ritmo do prefeito e disposição que tem. Nunca vimos isso em Assis Brasil, todas as comunidades rurais sendo equipadas para produzirem”, comentou o vereador Wermison Martins.

Desde que assumiu a gestão da prefeitura de Assis Brasil, o prefeito Jerry Correia tem dado uma atenção especial aos moradores da zona rural. Todos os anos realiza os trabalhos de recuperação de ramais e reconstrução de pontes. Também criou um programa para construir tanques, açudes e bebedouros, implantou um viveiro de café que já forneceu cerca de 300 mil mudas e ainda este ano irá doar para os produtores 150 mil mudas de café clonal.

A gestão do prefeito Jerry e do vice Reginaldo, já é considerada a que mais distribuiu peladeiras de arroz, trilhadeiras e outros equipamentos agrícolas.

“Temos trabalhado para organizar as comunidades rurais. Hoje temos cerca de 36 grupos constituídos, envolvendo centenas de famílias e milhares de pessoas que vivem na zona rural. Todos esses grupos estão sendo contemplados com equipamentos que irão aumentar a produção agrícola e garantir renda para quem vivem na zona rural”, comentou o prefeito.

Durante os últimos encontros na zona rural, Jerry Correia também anunciou a implantação do primeiro centro de pesquisas da EMBRAPA em Assis Brasil. O local escolhido foi a comunidade Maloca, no ramal Recife.

O prefeito também disse que a prefeitura já recuperou esse ano mais de mil quilômetros de ramais e reconstruiu dezenas de pontes, garantindo o acesso aos moradores e escoamento da produção.

Segundo Jerry Correia, até o final do ano dezenas de comunidades rurais ainda serão atendidas com a entrega de equipamentos.

“Temos firmado boas parcerias com os deputados, senadores e governo do estado. Isso tem possibilitado a aquisição de máquinas, implementos e equipamentos agrícolas para ajudar o homem do campo. Assim vamos revolucionar a zona rural de Assis Brasil como nunca antes visto em nosso município”, comemorou o prefeito.