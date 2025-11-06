Prefeito Jerry Correia avança nas tratativas para construção de novas moradias em Assis Brasil

O prefeito Jerry Correia cumpriu agenda no Ministério das Cidades, em Brasília, acompanhado do secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago (SEHURB). A reunião teve como foco principal a construção de novas moradias para Assis Brasil e o avanço dos projetos habitacionais já aprovados pela Pasta.

O município possui propostas cadastradas para novos empreendimentos habitacionais, mas enfrenta entraves relacionados à regularização fundiária — um dos principais desafios que o prefeito tem buscado solucionar para garantir a liberação dos investimentos federais.

Durante o encontro, foram discutidos três empreendimentos habitacionais já aprovados pelo Ministério das Cidades, que ainda dependem de ajustes técnicos para serem executados. A comitiva foi recebida pelo coordenador-geral de Assuntos Estratégicos, Breno Molinar, juntamente com Tais Furtado, Rafael Andrigueto e Samuel da Silva, integrantes da equipe técnica do Ministério.

A reunião resultou em encaminhamentos importantes, fortalecendo o compromisso com a ampliação do acesso à moradia digna no município.

“Saímos do Ministério com avanços significativos. Estamos garantindo que os projetos de moradias saiam do papel e cheguem a quem mais precisa”, destacou o prefeito Jerry Correia.

Atualmente, Assis Brasil conta com iniciativas em andamento, entre elas:

25 casas garantidas pelo Estado;

30 unidades propostas pelo município;

Mais 20 novas moradias em fase de proposta pela Prefeitura;

11 unidades já em construção por meio do Programa Calha Norte, fruto de emenda do ex-deputado Léo de Brito.

A gestão municipal segue empenhada em avançar na regularização fundiária, etapa essencial para viabilizar novos investimentos habitacionais, reforçando o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil com a garantia de moradia digna e melhor qualidade de vida para as famílias assis-brasilenses.