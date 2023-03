Prefeito Jerry Correia assinar termo de adesão ao Projeto Saúde Redes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Na tarde desta quinta-feira 23, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (Sem Partido), participou em Epitaciolândia do lançamento do Programa “Saúde Redes” na região do Alto Acre, executado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz com o intuito de aprimorar a governança e a organização das redes de atenção à saúde em municípios de pequeno porte, e qualificar as ações de gestão e fortalecimento do processo de regionalização.

Estavam na companhia do prefeito, o vereador Jura Pacheco (Sem Partido), Antônia Rodrigues Camelo – secretária de saúde, Marinir Lima – coordenadora da Atenção básica, Valcicleia Silva – coordenadora da vigilância epidemiológica e Joseane Figueiredo – Representante da unidade mista de Assis Brasil.

Jerry foi bastante prestigiado em seu discurso ao abordar que em Assis Brasil, a gestão tem atuado com muita ênfase na atenção primária e outra particularidade da gestão é o cuidado com a saúde indígena, mesmo sendo de competência de outros entes da federação.

Para o gestor assisbrasiliense a adesão ao programa Saúde Redes enche de esperanças os prefeitos do Alto Acre diante dos desafios no tocante a saúde. “Esperança, é a palavra que resume esse encontro…Assinamos o termo de adesão ao programa que já tem uma exitosa experiência em outra região do país e nós somos a segunda região do país a ser contemplada com esse programa saúde redes…”,pontua Jerry.

Outro ponto destacado pelo prefeito Jerry, é quanto a valorização do Acre sendo contemplado com o programa. “Nós somos a segunda região do país a ser contemplada com esse programa saúde Redes e pelo que foi apresentado aqui nós pudemos observar a seriedade de que está tocando esse projeto envolvendo diversos segmentos da sociedade e nós não temos dúvidas que vai ser uma proposta inovadora na nossa região que vai melhorar e muito a saúde pública não só do município de Assis Brasil como em toda regional do Alto Acre”, disse ele.

De execução do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o projeto conta com a parceria do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), e foi desenvolvido e demandado pelo Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (Conasems). No Acre, o projeto conta com a parceria do Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) e com os municípios participantes da regional do Alto Acre.

O projeto está sendo desenvolvido em quatro estados: Mato Grosso, Acre, Paraíba e Minas Gerais.