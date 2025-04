Prefeito Jerry Correia apresenta novas ações de recuperação de ruas nos bairros Cascata e Plácido de Castro

A Prefeitura de Assis Brasil, sob a liderança do prefeito Jerry Correia, segue avançando com obras importantes de infraestrutura urbana. No mês de janeiro, foi executado mais de R$ 1,5 milhão em serviços de recuperação de ruas nos bairros Cascata e Plácido de Castro. Agora, no mês de abril, a prefeitura dá continuidade a esse trabalho, iniciando uma nova etapa na região do Hospital.

Essa grande ação contempla novamente os bairros Cascata e Plácido de Castro, além de outras áreas que também serão beneficiadas com o serviço de recuperação de vias públicas. O objetivo é garantir melhores condições de tráfego, segurança e mobilidade para a população.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Assis Brasil e o Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre). Segundo o prefeito Jerry Correia, essas obras são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos moradores.

“Estamos trabalhando diariamente para que os bairros da nossa cidade, tanto na zona urbana quanto na zona rural, recebam a atenção e os investimentos que merecem. Seguiremos firmes nessa missão de transformar Assis Brasil em um lugar melhor para todos”, destacou o prefeito.

A prefeitura reafirma seu compromisso com o desenvolvimento e agradece a confiança da população, que acompanha de perto o progresso da cidade.