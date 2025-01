Prefeito Jerry Correia apresenta nova identidade visual para a gestão 2025-2028, em Assis Brasil

Nesta semana, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, apresentou a nova identidade visual que representará a gestão municipal no período de 2025-2028. A nova marca é composta por três bonequinhos de mãos dadas, com os braços erguidos para o alto, simbolizando a união, o trabalho coletivo e a força do povo de Assis Brasil.

As cores predominantes amarelo, vermelho e verde foram cuidadosamente escolhidas para representar a localização geográfica única do município, que faz fronteira com o Peru e a Bolívia, reafirmando a identidade multicultural e transfronteiriça da cidade.

Trabalho, Compromisso e União é a frase de impacto que acompanha a nova identidade. Ela traduz os pilares que caracterizam a gestão do prefeito Jerry Correia e do Vice-prefeito Reginaldo Martins, que, ao longo dos últimos anos, foi amplamente reconhecida por sua dedicação incansável às demandas da população, pelo compromisso com as necessidades do povo e pela constante busca por recursos e melhorias para a cidade.

Outro ponto destacado foi a integração entre os poderes públicos e a sociedade civil, uma marca registrada da administração anterior e que seguirá como prioridade. Segundo o prefeito, a nova identidade visual reflete o espírito coletivo da cidade: “Esse símbolo reforça que, juntos, com união, podemos alcançar grandes conquistas. Nosso trabalho é sempre pensando no futuro de Assis Brasil e na melhoria de vida de nossa população.”

Além de representar os ideais da gestão, a nova identidade visual será gradualmente incorporada ao cotidiano da administração municipal.

Ela estará presente em fardamentos escolares, documentos oficiais, materiais institucionais e na identificação de bens patrimoniais do município, fortalecendo a presença da marca e seu simbolismo no dia a dia da população.