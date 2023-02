Prefeito Jerry Correia anuncia reajuste no salário dos servidores do quadro da prefeitura de Assis Brasil

O prefeito da cidade de Assis Brasil, Jerry Correia, anunciou na manhã desta quarta-feira, 01, o reajuste de 5,79% sob os salários dos servidores do quadro efetivo da Prefeitura de Assis Brasil. Em 2022 o reajuste foi de 33%, repondo perdas e garantindo ganho real aos servidores que estavam com seus salários congelados há mais de uma década.

Ao lado do presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Neudo Lopes e do Secretário de Administração, Edmilson Pereira Júnior, o prefeito gravou um vídeo para divulgar a boa notícia aos servidores.

“Estamos fazendo justiça à uma categoria que passou mais de uma década com os salários congelados. Garantimos reajuste em 2022 e agora em 2023 já vamos pagar a folha de fevereiro com aumento real nos vencimentos de nossos funcionários”, comentou o prefeito.

O prefeito lembrou ainda que os professores do município já receberam os salários de janeiro com o reajuste do Piso Nacional de 15%, garantindo o cumprimento da lei e valorização do magistério.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Brasiléia é um município brasileiro localizado no sul do estado do Acre. Sua população, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020, é de 26 702 habitantes. Sua área é de 3916,507 km² (com uma densidade de 5,46 h/km²). Localizado a 237 km ao sul de Rio Branco, na fronteira com a Bolívia, tem limites com os municípios de Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena Madureira e Xapuri. Apesar de instituída como área de livre comércio, a mesma ainda não foi regulamentada. Atualmente, registra-se forte dependência comercial com o vizinho município boliviano de Cobija, contrariando o ocorrido em décadas passadas, quando o fato era o inverso.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.