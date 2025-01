Prefeito Jerry Correia anuncia novas parcerias e recursos para construção de moradias em Assis Brasil

(Assessoria) – A semana de serviço das equipes da prefeitura de Cruzeiro do município segue em pontos dos bairros Aeroporto Velho, Cohab e Escola Técnica com desobstrução de dispositivos de drenagem, construção de escada e compactação de terra.

No Aeroporto Velho, a prefeitura, por meio Secretaria de Obras, Mobilidade Urbana e Habilitação, utiliza mais de 10 carradas de barros para fazer a compactação de uma área para evitar o desmoronamento da rua e fazer a contenção da calçada.

No bairro da Escola Técnica as equipes atuam para desentupir sarjetas e conter um desbarrancamento. Já no bairro Cohab, para garantir a mobilidade dos moradores foi feita uma escadaria no local.

“ São medidas emergenciais para resolver situações comuns a essa época do ano. A determinação do prefeito Zequinha Lima é garantir a manutenção da cidade”, citou o secretários Carlos Alves.