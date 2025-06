Prefeito Jerry Correia anuncia aquisição da primeira ambulância adaptada para a zona rural de Assis Brasil

A prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio de acordo de cooperação técnica com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo está realizando o cadastro de famílias para a regularização fundiária em 6 bairros do município que vai beneficiar 3.500 famílias.

Os atendimentos tiveram início nesta quinta-feira,5, e se entendem até o próximo dia 13, no prédio da Prefeitura Municipal, localizado no Bairro do Miritizal com atendimento de 8h às 12h e de 14h às 17h. Nesta etapa serão contempladas as famílias dos Bairros Saboeiro, Cohab, Cruzeirinho Novo, Manoel Terça, Remanso e Nossa Senhora das Graças sejam atendidas nesse período.

A moradora do Bairro Cohab há 40 anos Zuleide Rebouças, diz que o serviço é caro, se for feito por conta própria. Está aproveitando a gratuidade garantida pela Prefeitura e Governo.

“Eu teria que gastar mais de 10 mil reais para fazer esse processo. Estou muito grata a essa parceria do governo com a prefeitura, porque eu jamais esperaria uma coisa dessas. Para mim, é gratificante”, disse a moradora.

“O Governo do Estado junto com a Prefeitura fizeram parceria para beneficiar as famílias que precisam regularizar seus terrenos, suas casas aqui em Cruzeiro do Sul. Posteriormente, outros bairros poderão também ter esse benefício que garante a valorização do imóvel, entre outros benefícios também com relação a financiamento e outras benfeitorias também que podem receber por parte da Prefeitura e do Estado”, enfatiza Raquel Batista, representante do Governo do Estado no Juruá.

A Diretora de Finanças e Tributos da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Valéria Messias disse que a documentação dessas terras possibilita ao proprietário fazer empréstimo e financiamento para a reforma de casa. A negociação do imóvel também é facilitada com a documentação.

“O documento dá a segurança que a terra é sua e que passará de pais para filhos. A documentação possibilita ao proprietário fazer um empréstimo, fazer um financiamento para a reforma de casa, para essas coisas em benefício da própria família. A gestão do prefeito Zequinha Lima tem esse olhar especial, no que diz respeito a regularização de terras para a população. É a prefeitura de Cruzeiro do Sul cuidando dos cruzeirenses”, pontua Valéria.

Documentos

Os interessados deverão apresentar as cópias dos seguintes documentos

RG e CPF

Certidão de nascimento

Comprovante de endereço

Contrato de compra e venda

Termo de doação se houver autenticado:

Declaração de vizinhos mínimo 5 anos com comprovante

Certidão de casamento (se casamento):

Herança (termo doação);

Casado, levar toda a documentação do cônjuge;

Certidão de casamento com averbação do divórcio (se divorciado);

Declaração de união estável.