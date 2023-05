Prefeito Jerry Correia agradece participação do povo e de autoridades no Desfile Cívico de aniversário de Assis Brasil

A prefeitura de Assis Brasil realizou nesta sexta-feira 12, um grande desfile Cívico e Militar com a participação de escolas municipais, estaduais e entidades no existentes neste município.

As escolas do município levaram à avenida, tema educacional visando a aprendizagem do dia a dia, com trabalhos realizados com alunos e professores em sala de aula.

No palco, recepcionando autoridades e convidados, o prefeito Jerry Correia enalteceu a participação do povo no grande evento e destacou o desfile.

“Estamos felizes por comemorar os 47 anos do nosso município de Assis Brasil, e um desfile tradicional com participação das escolas, do nosso países vinhos Peru e Bolívia, participação do exército, Bombeiro, participação especial dos nosso irmãos indígenas que vieram mostrar sua cultura, agradeço a presença de todas as autoridades “, Destacou Correia.

Desde o inicio da semana, a equipe da prefeitura tem se entregado de corpo e alma nas atividades programadas pela gestão em homenagem ao 47° aniversário de emancipação politica e administrativa de Assis Brasil.

Além do prefeito Jerry Correia esteve presente o vice prefeito Reginaldo Martins, o prefeito de Bujari João Edvaldo Teles (Padeiro), os deputados estaduais Tadeu Hassem e Arlenilson Cunha a Deputada Federal Antonia Lúcia, secretário de estado Alisson Bestene (Segov), no ato representando o governador Gladson Cameli, todos os vereadores de Assis Brasil, autoridades, peruanas, bolivianas e autoridades militares.