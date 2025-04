Prefeito Jerry Correia acompanha serviço de recuperação na maior rua de Assis Brasil

O prefeito Jerry Correia, acompanhado do vice-prefeito Reginaldo Martins e secretário de Obras, esteve nesta terça-feira, 29, acompanhando de perto os serviços de recuperação da Rua João José do Bonfim, a maior via em extensão do município.

É importante lembrar que, ao assumir a gestão, o prefeito encontrou a rua completamente interditada e intransitável. Já no primeiro ano de mandato, a equipe da Prefeitura realizou a recuperação completa da via. Desde então, todos os anos, logo após o período de chuvas, o prefeito reafirma o compromisso de garantir a trafegabilidade com a manutenção da rua.

“Nosso compromisso é cuidar das nossas ruas, principalmente daquelas que têm grande importância para os moradores. A João José do Bonfim é estratégica e não poderia ficar esquecida”, afirmou o prefeito.

No entanto, a Prefeitura informa que os serviços de recuperação serão temporariamente suspensos a partir desta terça-feira, devido à intensidade das chuvas. “Não podemos desperdiçar o material, que tem um custo alto, em dias de chuva. Estamos atentos à previsão do tempo para retomar assim que possível”, explicou o prefeito.

Mesmo com as dificuldades impostas pelo inverno, a atual gestão já é reconhecida como a que mais pavimentou ruas na história de Assis Brasil. O trabalho segue com responsabilidade e compromisso com o bem-estar da população.