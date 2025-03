Prefeito Jerry Correia acompanha os preparativos finais para a inauguração da Praça Edilson Araújo

A Secretária de Planejamento, Goreth Bibiano, e o Gerente do Setor de Cadastro, Luciano Augusto, estiveram em Xanxerê (SC), para conhecer o modelo de gestão implementado pelo município e fortalecer as relações institucionais entre as prefeituras.

A visita teve como objetivo identificar boas práticas administrativas que possam ser adaptadas em Brasiléia, promovendo maior eficiência nos serviços públicos e melhor qualidade de vida para a população.

Em sua fala, Goreth destacou a importância da cooperação entre os municípios. “Assim como Xanxerê, a Prefeitura de Brasiléia tem se empenhado em buscar modelos inovadores de gestão. Essa troca de experiências é fundamental para identificarmos soluções que impulsionem o desenvolvimento regional, sempre com foco no progresso e no bem-estar dos cidadãos” , disse.

O estreitamento dessas parcerias é essencial para fomentar oportunidades de negócios, compartilhar conhecimentos e criar projetos conjuntos que beneficiem economicamente e socialmente ambas as regiões.

Você sabia?

Xanxerê está localizada no Oeste de Santa Catarina, a 508 km de Florianópolis. Reconhecida como um importante polo industrial, comercial e de serviços, a cidade se destaca pela alta qualidade de vida, infraestrutura moderna e diversidade de opções de moradia, sendo referência em gestão pública na região.

A prefeitura de Brasiléia, através do prefeito Carlinhos do Pelado segue comprometida com a modernização administrativa e a integração com outros municípios, buscando sempre o desenvolvimento e a melhoria contínua para sua população.