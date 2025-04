Prefeito Jerry Correia acompanha construção de quiosque e revitalização do Estádio José Dantas de Araújo

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve acompanhando de perto mais uma importante obra em andamento no município: a revitalização do Estádio Municipal José Dantas de Araújo, que agora contará com novos espaços de lazer, iluminação moderna e estrutura adequada para receber toda a comunidade.

Durante a visita, o prefeito destacou a construção de um quiosque no entorno do estádio, que será mais um ponto de geração de renda para empreendedores locais. A iniciativa reforça o compromisso da gestão em oferecer oportunidades para que mais famílias possam garantir seu sustento de forma digna.

“Queremos que os espaços públicos da nossa cidade sirvam também como meio de transformação social e econômica. Já temos pontos de venda na Praça Enoch Timóteo, com três espaços em funcionamento, e mais oportunidades na Praça Edilson Araújo. Agora, com esse novo quiosque no estádio, ampliamos ainda mais essas possibilidades”, afirmou o prefeito Jerry Correia.

A obra no Estádio José Dantas faz parte de um projeto maior de valorização dos espaços esportivos e de lazer do município. O novo estádio será entregue à população com iluminação moderna, áreas voltadas para o lazer das crianças e espaços planejados para toda a família.

A Prefeitura de Assis Brasil segue investindo na qualidade de vida e na geração de oportunidades, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento humano e urbano da cidade.