Prefeito Jerry articula realização do Itinerante em Assis Brasil com apoio da Defensoria Pública do Estado

Assessoria – Com a participação dos representantes dos movimentos sociais, organizações e autoridades. A Prefeitura de Brasileia realiza nesta quarta-feira, 09,com a presença da Prefeita Fernanda Hassem e do Secretário de Assistência Social Djailson Américo e da vice- presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Joana Bandeira á 11° Conferência Municipal de Assistência Social com o tema: Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que Queremos.

Participaram também o Presidente da Câmara de Brasileia Marquinhos Tibúrcio e os vereadores Elenilson Cruz e Lessandro Jorge, 1° Tenente da PM. R. Cardoso, Eva Amorim do Instituto Sócio Educativo do Alto Acre (ISE), Débora Aguiar representante dos Organismos de Política para as Mulheres, Katarina Moreira representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Isaías Jaminawa representantes dos Povos Indígenas em Situação Urbana, Missionária Seiça, Pe. Robson Eudes e secretários municipais.

Durante a solenidade a Prefeita Fernanda Hassem fez apresentação dos voluntários que desenvolvem ações solidárias e comunitárias com crianças, jovens, idosos, Igreja, Indígenas, movimentos sociais entre outros na cidade e na zona rural do município.

Foram realizadas também apresentações gospel e católica e o vídeo institucional das ações de assistência e apoio da Secretaria de Assistência Social no município durante a alagação do Rio Acre em março, ação humanitária, doações de agasalho, cestas básicas, apoio aos migrantes entre outras ações desebvolvida pela secretaria.

A conferência de assistência social é uma oportunidade de participação social. São espaços de debate coletivo, nos quais devem-se priorizar tempo para discussões e avaliações das ações governamentais. Além disso, decidir quais as prioridades para a Assistência Social nos próximos anos.

A Prefeita Fernanda Hassem comemorou a realização da conferência.

“ É um dia muito importante para as políticas públicas de assistência social, e todos os agentes estão aqui representados para juntos discutirmos as políticas públicas na área de assistência social. Eu estou muito otimista, pois sei que as discussões tratadas aqui irão para as conferências estadual e federal. Uma sociedade justa e igualitária é construída por todos nós”. Destacou.

Manoel Marcos é usuário do SUAS e participou da Conferência. “ Eu acho muito importante o trabalho da assistência social, e tudo que eles tem feito vem nos ajudando, principalmente as famílias que não tem renda, que precisam dessa ajuda por parte da assistência, mas graças a Deus, a prefeita Fernanda Hassem tem olhado por nós”. Disse.

Para o Secretário de assistência social, Djahilson Américo é fundamental a participação social. “ Temos aqui hoje representações importantes como portadores de necessidades especiais, indígenas, imigrantes, para juntos debatermos sobre recursos do SUAS que possam trazer mais dignidade a todos os cidadãos que precisam desse serviço”. Enfatizou.

O Presidente da Câmara de Brasiléia fala da importância da Conferência. “

Aqui serão discutidos assuntos importantes para melhorar o trabalho da secretaria de assistência social, então na câmara, como vereadores, estamos à disposição para votar projetos que sejam importantes para nossa população”. Ressaltou.