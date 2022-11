Prefeito Jailson recebe a visita da Promotora de Justiça para lançamento da campanha “Lugar de Autista é em Todos os lugares”

Beneficiando a população, o Prefeito César Andrade entregou na noite desta Segunda-feira (31), as obras da primeira academia ao ar livre de Porto Walter. Construída com recursos do Ministério da Defesa, a obra fica localizada na Praça Imaculada Conceição, atrás da Concha Acústica.

O espaço, traz um novo conceito de atividade física ao disponibilizar dezessete equipamentos, incorporando o ideal de uma vida saudável para adolescentes, adultos e idosos que passarão a frequentar o local. Um grupo de 50 mulheres, já aproveitou a inauguração para se exercitar. Um lanche com vários tipos de frutas foi servido aos presentes.

Acompanhado do Deputado Federal eleito Zezinho Barbary, do Presidente da Câmara, Robson Rodrigues e dos vereadores Cleide Silva, Biliarte, Rosildo Cassiano e Secretários o Prefeito César Andrade destaca a aplicação dos investimentos. “Queremos mesmo é atender todas as necessidades da população, mas a construção daquilo que a gente quer e a população deseja é executado passo a passo. Com esse novo espaço vamos ajudar as pessoas a cuidar da saúde. Esse recurso foi conseguido na gestão do ex-prefeito Barbary e aplicamos ele com muito orgulho”, disse.

Qualidade de vida

A iniciativa de trazer qualidade de vida aos praticantes de atividades físicas se alinha ao espaço que proporciona o desenvolvimento de várias habilidades, conforme destaca os Educadores Físico, Júlio Vitor e Larissa que coordenam voluntariamente dois grupos de mulheres que fazem atividades físicas.

Os equipamentos possuem padrão de qualidade, sendo todos de aço inoxidável, tendo maior resistência. Entre os aparelhos, estão equipamentos para simular caminhadas e fortalecer a musculatura.

“Esse novo formato de academia faz parte de nossa política pública de esporte e lazer”, concluiu o Prefeito.