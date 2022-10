Prefeito Jailson Amorim visita obra da quadra de esporte da comunidade Bananeira em Rodrigues Alves

Participaram da sessão os vereadores: Elenilson Cruz (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Marinete Mesquita (PT), Marquinhos Tibúrcio (MDB), Neiva Badotti (PSB), Reinaldo Gadelha (MDB) e a Presidente Arlete Amaral (PP).

No decorrer da sessão o advogado Pedro Diego, que foi aprovado no concurso para procurador do município de Brasiléia esteve fazendo o uso da tribuna.

Na ocasião o advogado esteve agradecendo a todos os vereadores que aprovaram o projeto de Lei n° 006 que altera o art.8°, inciso VI da lei municipal n.1039 que dispõe sobre a regulamentação e organização da procuradoria jurídica do município de Brasiléia.

Pedro expressou toda sua gratidão com os parlamentares e relatou que aguarda a excelentíssima prefeita Fernanda Hassem cumprir a lei para que ele retorne ao seu cargo de procurador municipal, que foi alcançado após muito esforço.

Grande expediente:

Durante o uso da tribuna os vereadores fizeram indicações de melhorias para infraestrutura urbana e rural, saúde e educação.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): começou sua fala cumprimentando todos os presentes na sala de sessões e todas as pessoas que acompanhavam a sessão via redes sociais. Relatou sobre a escuridão que se encontra o Parque Centenário, pediu que a secretaria de obras venha realizar a reposição de lâmpadas no local, de oportuno que faça um levantamento em toda cidade para analisar os lugares que estão em escuridão, para posteriormente a secretaria venha realizar a reposição dessas lâmpadas. Pediu informações do poder executivo a respeito do Ramal do Bambuzal que fica no Km 84, qual o motivo o ramal não recebeu as devidas melhorias, pois, com a chegada do período chuvoso o local está ficando intrafegável. Continuando sua fala, reconheceu a importância da festa realizada em alusão ao dia das crianças pela prefeitura municipal. O parlamentar relatou que recebeu denúncias de mães sobre um senhor que estava cuidando de um brinquedo no dia da festividade e estava mau tratando as crianças que ali brincavam, lamentou a situação, visto que é uma conduta criminosa. Ressaltou ainda que a Polícia Militar deveria ter sido acionada, para tomar as devidas providências do caso. Com isso pediu que seja enviado documento ao poder para que venha tomar conhecimento e apure os fatos. Ressaltou que na próxima sessão irá abordar o tema do orçamento vigente e sobre a previsão orçamentária que irá ser votada no final do presente ano. Finalizou sua fala agradecendo a Deus por mais uma sessão.

Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): iniciou sua fala parabenizado a prefeitura pelo evento realizado em alusão ao dia das crianças, destacou a importância de haver eventos como este na cidade. Lamentou a situação ocorrida onde um senhor destratou algumas crianças, de oportuno pediu que o poder executivo tome providências a respeito do assunto. Iniciando suas indicações solicitou que o Deracre venha realizar um trabalho de tapa buracos no Ramal do Polo, visto que a situação que o mesmo se encontra é de abandono, e vem trazendo riscos para as pessoas que ali transitam. Estendeu o pedido para o Ramal do 13 na parte em asfalto. Solicitou da secretaria de obras que venha realizar a reposição de lâmpadas na Rua Antônio de Almeida Campos, no Bairro Alberto Castro, na oportunidade pediu que a secretaria de obras realize a reposição de lâmpadas queimadas em toda cidade. Solicitou que seja realizado um trabalho de melhoramento na entrada do Bairro Marcos Galvão, visto que a trafegabilidade do local está comprometida em virtude da situação da rua. Finalizou sua fala cumprimentando todas as pessoas que acompanhavam a sessão via redes sociais.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): deu início ao uso da tribuna solicitando que o poder executivo municipal através da secretaria de obras venha realizar melhorias em uma ponte que se situa no Ramal da Eletra, e atualmente as condições da ponte vem oferecendo riscos para a população. Pediu também que seja realizado o piçarramento de duas ladeiras no mesmo ramal, visto que atualmente as ladeiras estão com poucas condições de trafegabilidade. Solicitou que a secretaria de educação em caráter de urgência venha realizar a troca do bebedouro da Escola Socorro Frota, pois, os alunos estão tomando água quente pelo fato do bebedouro está quebrado. Continuando suas indicações solicitou que a secretaria de obras venha realizar melhorias na Rua Rubro negro, pois os buracos da via estão causando acidentes, colocando em risco a vida das pessoas que por ali transitam. A parlamentar pediu que a chefe do executivo municipal venha cumprir as promessas de campanha, e realize as melhorias necessárias em toda cidade. Solicitou que a Polícia Federal e o Ministério Público apure todas as denúncias que foram feitas sobre crimes eleitorais, e apure também de onde saiu tanto dinheiro para realizar a campanha milionária do então candidado a deputado estadual Tadeu Hassem. Finalizou sua fala colocando seu mandato a disposição da população brasileense.