Prefeito Jailson Amorim, Senar e Sindicato Patronal realizam curso de formação nas áreas de pintura

Visando a qualificção profissional dos moradores, a Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com o SENAR e Sindicato Patronal, realizou no período de 17 a 28 de abril, três cursos profissionalizantes aos produtores rurais do município. São eles: pintura , piscicultura e avicultura.

Segundo o secretário de Agricultura, Demétrio Livas, o objetivo desses cursos é capacitar os produtores rurais do município, possibilitando o domínio de novas tecnologias, inovação atualizadas e o gerenciamento do seu empreendimento rural.

O prefeito Jailson Amorim destacou a importância desses cursos para o produtor rural de modo que ele alcance a produtividade buscada, e alavanque sua produção, nas mais diversas cadeias produtivas agrícolas do município. ” Nossa gestão busca a geração de renda dos produtores rurais, favorecendo uma melhor qualidade de vida e o exercício pleno de cidadania, com ganhos econômicos e sociais. Isso ajudar a movimentar a economia do município.

“, afirma o gestor.