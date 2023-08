Prefeito Jailson Amorim se reúne com reitora do Ifac para tratar da oferta de cursos técnicos

O prefeito Jailson Amorim e o secretário municipal de Educação, Narciso Monteiro, estão em Rio Branco, para buscar uma parceria com o Ifac, visando garantir a qualificação técnica dos servidores de apoio do município de Rodrigues Alves.

Os gestores se reuniram com a reitora do Instituto Federal do Acre , Rosana Cavalcante, em busca de firmar a parceria para que a instituição de ensino ofereça cursos técnicos : Secretaria Escolar, Alimentação Escolar e Multimeios Didáticos aos servidores da área administrativa e de apoio dos órgãos municipais.

O objetivo é melhorar a qualidade do serviço executado pelos servidores do município, além de possibilitar a qualificação dos trabalhadores de apoio.” Além de melhorar o salário dos trabalhadores do município, nossa gestão preza pela qualificação técnica. Por isso, estamos buscando essa parceria com o Ifac. Quanto mais qualificação for, melhor será o serviço ofertado à população de Rodrigues Alves”, declarou o gestor.