Prefeito Jailson Amorim recebe visita institucional do Senador Sérgio Petecão em Rodrigues Alves

Nesta quinta-feira, 23, o Prefeito Jailson Amorim, o Vice-prefeito Pastor Nilson Magalhães, juntamente com vereadores, secretários e coordenadores municipais receberam, na sede do executivo municipal, a visita do Senador Sérgio Petecão, que agradeceu ao prefeito pelo carinho e a recepção e aproveitou para falar que Rodrigues Alves é um município diferenciado por ter aqui amigos e histórias de amizades que muito o orgulham.

Jailson Amorim, agradeceu as emendas destinadas ao município e na oportunidade aproveito para reforçar as nossas parcerias, visando sempre o progresso da nossa cidade.

Durante a reunião, o senador anunciará a destinação de mais R$ 3 milhões para melhorias nos ramais e R$ 2,2 milhões para o custeio das atividades de saúde no município. Em seguida, eles visitarão obras que foram realizadas com emendas de autoria do senador.