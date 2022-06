Prefeito Jailson Amorim realiza recuperação das vias na comunidade Foz do Paraná, em Rodrigues Alves

Na última sessão ordinária do 1º semestre de 2022, ocorrida na manhã desta terça-feira (28), na sala de sessão Jose cordeiro Barbosa os vereadores da Câmara Municipal de Brasileia apresentaram e encaminharam para o executivo dois anteprojetos de Lei de autoria do vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB).

O primeiro anteprojeto de lei n°001 de 20 de junho de 2022 visa denominar de Ponto de taxí Reginaldo da Silva o ponto localizado na AV Rui Lino, próximo a Rodoviária no município de Brasiléia Acre.

O segundo tem o mesmo teor dispõem do anteprojeto de lei n°002 de 20 de junho de 2022 que visa denominar de “Ponto de taxí Odilon Ribeiro Maia, o ponto localizado na travessa Paulina, Bairro Centro, na Praça dos Seringueiros, no município de Brasiléia Acre”.

A sessão contou com a presença dos vereadores Elenilson Cruz (PT), Leomar Barbosa (PSD), Leonir de Castro (PP), Lessandro Jorge (PT), Marinete Mesquita (PT), Marquinhos Tibúrcio (MDB), Neiva Badotti (PSB), Reinaldo Gadelha (MDB), Rogério Pontes (PROS) e da Presidente Arlete Amaral (PP).

Durante o uso da tribuna os vereadores fizeram indicações de melhorias para infraestrutura urbana e rural, saúde, educação e segurança.

Vereador Elenilson Cruz (PT): iniciou suas palavras homenageando a cidade de Brasiléia que completará 112 anos no próximo domingo (03), destacou a grandiosa história que a cidade tem, um dia já foi Brasilía, porém, em virtude da futura instalação da capital do Brasil ter esse mesmo nome a cidade passou a se chamar Brasiléia. Ressaltou os importantes presentes que os munícipes de Brasiléia estão ganhando com a chegada de mais um aniversário da cidade, como a recente revitalização da Praça do Mirante, assinatura da ordem de serviço para a ampliação do ginásio poli esportista Eduardo Lopes Pessoa, com emenda do deputado federal Léo de Brito no valor de RS 964.000,00. Na oportunidade agradeceu ao Deputado pela importante emenda que beneficiará diretamente os desportistas do município de Brasiléia que terão um novo lugar, mais amplo e revitalizado para praticar suas atividades esportivas. Seguindo sua fala parabenizou toda equipe da prefeitura pela homenagem realizada a dona Raimunda mais conhecida como dona “Mundica”, que foi homenageada pela sua grandiosa história ao ter seu nome no centro de convivência ao idoso do KM 26. Agradeceu ao senador Sérgio Petecão (PSD) pela alocação de emenda para construção de 13 banheiros na agrovila do km 26, que foram entregues nessa última segunda-feira (27). Reconheceu o belíssimo trabalho realizado pela secretaria de cultura através da prefeitura municipal que realizou no último sábado (25) o evento Sabad’ Arte que movimentou a cidade com várias atividades na praça Hugo Poli, na oportunidade parabenizou o secretário de cultura Alef Correia pelo ótimo trabalho que vem exercendo a frente da pasta.

Vereador Leomar Barbosa (PSD): começou sua fala relatando que buscou não participar de algumas confusões no plenário, mas comentou que quando usam os nomes dos vereadores de oposição inventando inverdades em seus nomes para jogar pessoas contra eles, o parlamentar irá para o debate. O vereador fez uma seria denuncia em tribuna, segundo o mesmo estão reutilizando tijolos velhos para realizar a construção de calçadas nas laterais da quadra no Parque Centenário, procedimento irregular, pois, segundo o Edil a obra foi licitada e com isso as calçadas devem ser construídas com material novo de primeira qualidade. Leomar relatou a respeito da emenda do senador Sérgio Petecão (PSD) para a construção de banheiros na agrovila do km 26, conforme o relato do Edil era para ser realizada a construção de 18 banheiros ao invés dos 13 entregues pela prefeitura. Expressou seu total descontentamento em relação a situação de abandono que se encontram as ruas da agrovila do km 26, onde segundo denúncias dos moradores nem o entulho a prefeitura está recolhendo na comunidade. Agradeceu ao deputado federal Léo de Brito (PT), por seu compromisso, seriedade com o povo Brasileense, onde o mesmo esteve no município assinando a ordem de serviço para que aconteça a ampliação do ginásio poli esportista Eduardo Lopes Pessoa. O vereador destacou a importância de na cidade haver lugares em bom estado de conservação para a pratica de esportes. Relembrou a situação de abandono que se encontra a quadra localizada no bairro Francisco José Moreira que está abandonada, sem iluminação, deteriorada. Em virtude dessa situação mais uma vez pediu que o poder executivo realize melhorias na quadra, de oportuno que venha analisar a possibilidade de melhorias na quadra de grama sintética que fica atrás do SENAC.

Vereador Lessandro Jorge (PT): deu início a suas atribuições solicitando da secretaria de educação que venha através do poder executivo solucionar a situação da escola Julieta Kairala que fica no ramal do km 59, visto que na localidade vários alunos do estão sem professores, com isso ficam impossibilitados de estudar pela falta dos profissionais, na ocasião pediu que a situação seja resolvida com urgência. Agradeceu ao secretário de agricultura Leandro Gadelha e secretário de obras Francisco Lima por ter atendido uma indicação do parlamentar a respeito de melhorias no mercado municipal, onde serão instalados ventiladores para maior conforto de quem frequenta o local. Reconheceu os trabalhos realizados pelo poder executivo municipal através da secretaria de obras que estão entrando com várias frentes de serviços em diversos ramais melhorando o acesso para as famílias que tanto necessitam de trafegabilidade para escoar sua produção. Relatou sobre os trabalhos de construção da nova ponte no ramal da Aurora km 75, que beneficiará toda a comunidade da região, relatou ainda que após a construção desta ponte será realizada a construção da ponte sobre o igarapé do Paxiuba. Parabenizou toda a população de Brasiléia, o município pelos seus 112 anos de existência que será comemorado no dia (03) de julho, parabenizou ainda o poder executivo municipal pelas obras de melhorias que vem realizando em toda cidade. Finalizou sua fala agradecendo a Deus por mais uma sessão.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): iniciou sua fala agradecendo os pais dos alunos que se fizeram presentes na reunião que aconteceu na última sexta-feira (24) na agrovila do km 26, onde esteve presente o vice-governador Major Rocha, na ocasião os moradores estiveram reivindicando para que o governo do estado venha solucionar a questão do transporte escolar para os alunos. Relatou sobre o crime ambiental que vem acontecendo no Parque Centenário, pediu respostas ao ICMBIO em relação a situação. Relatou a situação das obras paradas no município, como a garagem da prefeitura, onde a frota do município está pegando sol e chuva em virtude de a obra estar inacabada, falou a respeito da obra da escola Socorro Frota que também está inacabada e não tem previsão para ser finalizada. Comentou sobre a situação passada por algumas crianças da zona rural onde ao longo desse ano já chegaram a ficar sem café da manhã nas escolas. Relatou ainda sobre a falta de verdade quando a chefe do poder executivo municipal fala que todas as escolas do município estão climatizadas, fato esse que segundo a vereadora é inverídico, na ocasião para justificar sua fala mostrou imagens da escola Conci Alves que só possui ventiladores. A parlamentar expressou seu descontentamento em relação a situação que se encontra a escola Conci Alves, onde a mesma é de madeira e está sendo destruída pelos cupins, sua estrutura está comprometida trazendo riscos para quem estuda na escola. Continuando sua fala pediu que o governo do estado tenha uma atenção especial para a saúde do Alto Acre, em especial a situação que se encontra o Hospital Regional do Alto Acre, onde estão faltando vários medicamentos que são essenciais para a população. A Edil se solidarizou com a população de Epitaciolândia pela retirada irresponsável do secretário de saúde Sérgio Mesquita, destacou o ótimo trabalho que o secretário vem realizando e afirmou que espera que o governador do estado repense a decisão que foi tomada. Solicitou que a prefeitura em parceria com o governo do estado venha resolver a situação de 10 crianças que estão sem transporte escolar no ramal do km 29, em virtude dessa situação estão sem assistir aula, sendo prejudicadas diretamente.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): deu início ao uso da tribuna relatando que gostaria de ter mais motivos para celebrar os 112 anos de Brasiléia, relatou que gostaria que fosse enviado para a casa do povo o calendário de obras das ações que serão realizadas no município, porém, até o momento nada foi enviado. Pediu mais respeito para com a população, pois, os comerciantes da Travessa Xapuri que fica próximo onde será realizado o Carnavale, uma semana antes das festividades já estão impedidos de trabalhar, porque a travessa já foi fechada para que várias tendas fossem montadas. Vários comerciantes estão sendo prejudicados diretamente com a situação. Continuando sua fala a Edil se solidarizou com os pais dos alunos matriculados nas creches e escolas infantis, onde tiveram seus filhos levados para o hasteamento dos pavilhões em frente a prefeitura municipal. Segundo a vereadora é comum levar os alunos do ensino fundamental, mas não crianças de creches. Externou sua solidariedade a todos os moradores do ramal do km 84 estendendo-se a todos os moradores de todos os ramais onde o acesso é dificultado mesmo estando em um período de verão. A parlamentar se direcionou ao excelentíssimo governador do estado como um “engenheiro do caos”, onde relatou que o mesmo não tem competência de gerir a saúde, a segurança, a educação, nada no estado. Afirmou que o governador persegue quem trabalha e que seu destaque está nos escândalos de corrupção envolvendo seu governo e seu nome. Finalizou sua fala afirmando que seu mandato é participativo e sempre estará à disposição da população.

Vereador Reinaldo Gadelha (MDB): iniciou suas palavras parabenizando o município de Brasiléia pelos seus 112 anos que será comemorado no próximo dia (03) de julho. Relatou que acredita que a festa será muito bonita, porém, afirmou que sentiu falta de um evento gospel para os evangélicos do município. Destacou sobre o encerramento dos trabalhos legislativos durante o primeiro semestre de 2022, ressaltou que todos os vereadores ao realizarem as indicações na tribuna é sempre buscando o melhor para com a população. As indicações ajudarão diretamente o poder executivo a solucionar os problemas da cidade que são muitos. O parlamentar expressou sua felicidade com esse primeiro semestre, segundo ele obteve várias conquistas, entre elas a conquista de uma internet por satélite para escola Francisco Germano através do deputado federal Flaviano Melo (MDB). Iniciando suas indicações solicitou do poder executivo que através da secretaria de obras realize venha realizar a reforma em duas pontes no ramal do km 13 na linha 08, a primeira fica sobre o igarapé Riozinho e a segunda fica sobre o igarapé Belmonte, são duas pontes grandes de suma importância para a comunidade, que se encontram em situação precária. Solicitou que seja enviado um oficio para a secretaria de obras para que venha realizar melhorias na ponte que fica no ramal do km 13 próximo ao Bar do Davi. Continuando sua fala o Edil solicitou que seja realizado o mais breve possível um paliativo no ramal do Pega Fogo, visto que a atual situação do ramal está comprometendo a trafegabilidade da comunidade. Parabenizou o secretário de saúde Sérgio Mesquita pelo excepcional trabalho que realizou no município de Epitaciolândia. Relatou que esteve visitando o secretário de agricultura Leandro Gadelha e sugeriu para o mesmo que venha deixar um trator a disposição das famílias do ramal do Polo Agroflorestal de Brasiléia. Finalizou sua fala agradecendo a Deus por mais uma sessão.

Vereador Rogério Pontes (PROS): começou sua fala relatando que todos os vereadores que realizam indicações estão sempre buscando o melhor para a população. Expressou seu descontentamento em relação ao tapa buracos que está sendo realizado nas Avenidas Manoel Marinho Montes e Rui Lino, segundo ele o trabalho realizado está deixando as vias piores do que já estavam. Destacou seu descontentamento em muitas das vezes não ser comunicado sobre as ações que o poder executivo irá realizar. Pediu que o executivo seja mais comunicativo com os vereadores, em especial os de base. Parabenizou toda a população de Brasiléia pelo aniversário de 112 anos da cidade que será comemorado no próximo dia (03) de julho. Relatou que espera que o Carnavale seja um verdadeiro sucesso, e que esse evento é muito importante para o município, pois, irá aquecer a economia. Continuando suas palavras o vereador falou que há muita coisa errada em relação aos contratos do estado com as pessoas que fornecem o transporte escolar para o estado, segundo ele o estado está “contratando por cara”. Pediu mais responsabilidade e compromisso do governo do estado com a população do Acre. Finalizou sua fala relatando sua felicidade por estar finalizando mais um semestre, ressaltou que seu mandato está à disposição da população.

Arlete Amaral

A presidente da Casa agradeceu aos colegas vereadores pelas ações que promovem o bem coletivo municipal. “Temos a honra de presidir esta Casa e ajudar na reconstrução de uma Brasileia cada vez mais justa e promissora, fomentando o trabalho digno e as oportunidades de desenvolvimento social”, frisou acrescentando: “Estaremos de recesso regimental, mas sem deixar de trabalhar um dia se quer pela população que nos escolheu para representá-los”.