Prefeito Jailson Amorim participa do lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Aconteceu no Parque Municipal, o lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos, com a participação de todos os 62 agricultores que fazem parte do programa, com a presença da CONAB-Companhia Nacional de Abastecimento, responsáveis pela execução do PAA, através do governo federal.

O município de Rodrigues Alves tem o maior Projeto de Aquisição de Alimentos do Estado, com um valor total de 930,000 mil reais com 62 produtores através da cooperativa COPERFAM, onde será distribuído cento e cinquenta e dois mil quilos de alimentos, que irá beneficiar não só Rodrigues Alves mas também, Cruzeiro do Sul e Mancio Lima. Entidades, CRAS, escolas serão assistidas pelo o programa, visando suprir as necessidades de alimentação de qualidade.

Participaram da reunião de lançamento, o Prefeito Jailson Amorim, Vereadora Margila, Rosa Alves – Presidente da Cooperativa, Sr Cordelia-Diretora e Coordenadora de produção, Edilamar Rumão-Nutricionista, Superintendente Alessandra Ferraz e Joyce Valle, e todos os 62 agricultores.

“Rodrigues Alves está de parabéns, a cooperativa COPERFAM e sua presidência, Rosa Silva, Sr Cordelia, todos os produtores, o prefeito Jaison Amorim, a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Assistência Social estão de parabéns. O município É um destaque, por assumir com responsabilidade o maior projeto da história da CONAB, o governo federal agradece”, disse a Superintendente Alessandra Ferraz.