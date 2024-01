Prefeito Jailson Amorim participa da ordem de serviço para construção da usina Coopercafé

O prefeito Jailson Amorim, que tem investido na cultura de café na agricultura familiar no município, participou neste sábado, dia 26, da ordem de serviço para construir a usina de beneficiamento da Coopercafé, indústria com sede no município de Mâncio Lima.

O município de Rodrigues Alves conta com quinze produtores na área de cafeicultura.

Criada em 2021, a Indústria de Cafeicultores do Vale do Juruá, região em que habitam mais de 200 mil acreanos, colabora com o avanço da produção sustentável de café na região.

A prática desponta como um caminho promissor para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Acre.

Para construir e equipar a unidade, será aplicado cerca de R$ 6 milhões de recurso próprio da Coopercafé e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). A iniciativa beneficiará os cooperados, que terão garantidos o beneficiamento mecanizado do grão, ou seja, o trabalho de eliminar a casca da cereja do café e de separação do grão será feito de forma célere. O método é essencial para que o produto chegue ao consumidor com qualidade.