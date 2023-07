Prefeito Jailson Amorim paga R$ 4,5 milhões em salário e 13° para servidores celebrar festival da Banana

Nesta quinta-feira (20), a Prefeitura de Rodrigues Alves pagou o vencimento de todos os servidores do município referente a julho e mais 50% do 13°salário . O montante corresponde a R$ 4,5 milhões que foram depositados na conta dos servidores do município.

Faz 35 meses consecutivos que o prefeito Jailson Amorim paga os funcionários públicos de Rodrigues Alves no dia 20 de cada mês. Às vezes, antecipa para o dia 19, quando é uma sexta-feira.

Além de honrar com o pagamento dos servidores do município, com à medida, o prefeito Jailson Amorim garante a circulação de dinheiro na VII edição do festival da banana e no aniversário de 31 anos do município. O maior evento de negócios da cidade.

Além do pagamento de 4,5 milhões de reais aos trabalhadores, Jailson Amorim vai entregar diversas obras para celebrar o aniversário de Rodrigues Alves. Dentre as obras, tem uma escola, um ginásio coberto e calçadas.