Prefeito Jailson Amorim mantém compromisso com pagamento do 13º salário e o mês de dezembro

A Prefeita Fernanda Hassem anunciou nesta quarta-feira 20, o pagamento antecipado da segunda parcela do 13° Salário do Funcionalismo Público Municipal.

Serão quase 5 milhões de reais que vão circular diretamente no comércio local e aquecer a economia do município nesta época de celebração do Natal e festas de fim ano.

Para a Prefeita Fernanda Hassem é um compromisso assumido com o servidores municipais desde o início da sua gestão há 7 anos, a valorização dos profissionais com o pagamento mensal em dia e o 13° em meados do ano e antes do Natal.

Outro fator é que movimenta a economia do município e estimula o comércio local que tanto sofreu com perdas durante alagação do Rio Acre em Brasileia este ano.