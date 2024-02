Prefeito Jailson Amorim inaugura UBS, no projeto Paraná e reforça atendimentos da atenção básica

O prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, entregou neste sábado, 03, a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) na comunidade Gleba Paraná, fruto de uma emenda Parlamentar da ex deputada Jéssica Sales.

Uma obra que vai beneficiar mais de 300 famílias da comunidades mais próximas, que são, Ramal do Bahia, ramal do oco, ramal do Pafi Havaí, ramal do Havaí, ramal do Bom Vento , ramal do Bacuri, ramal do contorno, ramal das Três Boca, ramal Liberdade e ramal da Lua.

Mesmo com muita chuva, o evento contou com mais de 300 pessoas entre todos, moradores, equipes de saúde, secretários e vereadores. Durante a inauguração, os moradores já receberam atendimentos de saúde, como consultas médicas, serviços odontológicos, exames laboratoriais Ns1, beta hcg , tipagem sanguínea e PSA, todas as vacinas, despacho de medicação e fisioterapia. A UBS conta com um espaço amplo, com consultório médico, consultório odontológico, sala de vacina, recepção, triagem, sala de enfermagem, cozinha e banheiros.

Denominada “Dona Nina”, a UBS faz uma homenagem à mãe do morador mais antigo da comunidade, Sr Jurandir, que externou sua felicidade.

“Em nome de toda a comunidade quero agradecer por essa obra que a tanto tempo esperávamos, era muito difícil receber atendimento médico, e agora temos um posto que vai nos atender toda semana”, disse, Sr Jurandir, morador da comunidade a mais de 20 anos.