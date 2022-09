Prefeito Jailson Amorim Inaugura Escola Municipal Marechal Rondon no ramal do bananeira

Objetivando proporcionar um ensino de qualidade aos moradores da zona rural do município, o prefeito, juntamente com o Secretário Municipal de Educação, Adgarbe Alves, inauguraram nesta terça-feira (06), a escola municipal Marechal Rondon, localizada no ramal do Bananeira.

A solenidade também contou com a presença dos vereadores Tiago Matos, Rena e Jacinto, da equipe da educação, do diretor da escola Sebastião, do vice presidente do sindicato Simão, dos primeiros Professores da comunidade Dona Angela e seu Edgar, dos Pastores Zé Moreira e Lídio e comunidade em geral.

A escola estava abandonada e foi totalmente revitalizada com estrutura toda em alvenaria , e conta com salas bem amplas, banheiros, cantina, sala administrativa, varanda e água potável.

Jailson Amorim destacou que os investimentos na educação tem sido uma prioridade em sua gestão. ” já construímos e reformamos mais de 40 escolas, muitas estavam em situação de total abandono quando assumimos, mas com a nossa gestão essa realidade mudou. É gratificante entregar mais uma escola na zona rural, a educação é uma prioridade da minha gestão”, disse.

O Secretário de educação, Adgarbe Alves, destacou que um espaço adequado reflete em uma melhor qualidade de ensino. “Sou professor e sei o quanto um espaço com comodidade garante mais qualidade para lecionar. Essa nova escola oferece toda a estrutura para que alunos e servidores estudem e trabalhem com dignidade. Agradeço ao Prefeito Jailson Amorim pela confiança em meu trabalho, e parabéns a comunidade por ganhar uma Unidade de ensino de primeira linha”, afirmou.