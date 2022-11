Prefeito Jailson Amorim entrega parque municipal revitalizado para a população de Rodrigues Alves. A obra custou R$ 350 mil reais

A população de Rodrigues Alves conta, desde sexta-feira (18), com um moderno espaço para desfrutar dos momentos de lazer e cultura na cidade, mediante a entrega do Parque Municipal pelo prefeito Jailson Amorim.

Há cinco anos os munícipes aguardavam pela revitalização do parque. Contudo, graças ao esforço do gestor, que tem sido um parceiro do esporte e da cultura local, finalmente a revitalização foi concluída e entrega aos moradores de Rodrigues Alves.

O Parque Municipal conta com uma quadra de grama sintética, quiosque, piscina e um salão com auditório, podendo ser utilizado para diversas atividades culturais e educacionais. A obra custou R$ 350 mil reais, fruto de uma emenda do senador Sérgio Petecão ( PSD).

Para celebrar o momento, a Prefeitura de Rodrigues Alves promoveu um baile para casais, um torneio na quadra para o público masculino e feminino, a tradicional domigueira e um mega evento de inauguração com toda a comunidade.

“Foi com muita alegria que neste final de semana realizamos a reinauguração do Parque Municipal, o mesmo estava parado por mais de cinco anos. E essa reforma dar à população um local seguro de lazer, educação e cultura. Agradeço a todas as pessoas que se fizeram presente em nossa programação, ao nosso parceiro de emendas parlamentar e amigo, Senador da República Sérgio Petecão, e toda equipe de trabalho que se dedicou na parte da organização para que tudo acontecesse de forma agradável a todos”, agradeceu Jailson Amorim.