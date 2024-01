Prefeito Jailson Amorim em parceria com INCRA, comtempla 280 famílias com Crédito de quase 40 mil

Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves através da Secretaria de Saúde realiza atendimento itinerante nas comunidades do Rio Paraná, continuação, 3 boca, São Pedro I, São Pedro II, silêncio, Torre da Lua e São Jerônimo.

Os serviços oferecidos foram de médico, enfermagem, testes rápidos, dentista, farmácia com variedades em remédios e exame de malária.

O itinerante, que foi do dia 7 a 12 de janeiro, subiu o rio no navio UBS Fluvial Terezinha Lopes, mas devido a vazante do rio não conseguiu seguir viagem.

Equipe:

A equipe contou com mais de 20 pessoas, entre todos, médicos, dentistas, auxiliares de dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agente de endemias, assessores de comunicação, coordenador do itinerante e Secretário de Saúde. Uma equipe que fez um trabalho de excelência, mesmo diante de tantas dificuldades. Todos trabalhando na mesma sintonia fazendo o serviço acontecer da melhor forma possível, levando atendimento de saúde para as pessoas mais distantes e carentes do município.

Viagem:

Somando mais de 30 horas de viagem de barco, diante de muitas dificuldades. Com a vazante do rio, se encontram muitas barreiras no caminho, como árvores caídas e atravessadas, impedindo a passagem, mas tudo se achava a solução para que a equipe chegasse ao destino.

Atendimento:

Ao todo foram realizadas 522 consultas médicas, 248 atendimentos de dentista com extração e restauração, 582 doses de vacinas, 576 testes rápidos. Somando quase 2000 mil atendimentos.

Essa foi a primeira etapa do atendimento que irá seguir ao decorrer do ano em toda zona rural. A próxima etapa seguirá da comunidade Fortaleza a comunidade foz do Paraná.

Prefeito Jailson Amorim, o maior apoiador e incentivador do itinerante, se fez presente na comunidade Continuação e Silêncio, e parabenizou toda a equipe pelo belíssimo trabalho.

“Sabemos a dificuldade que é subir o rio Paraná, mas mesmo assim a equipe fez seu papel como bons profissionais, parabéns a todos da equipe, aos barqueiros, cozinheira e a todos os profissionais da saúde que estão levando esses atendimentos ao nosso povo da zona rural, a nossa gestão tem como prioridade a Saúde e a Educação, e a secretária de Saúde está de parabéns pelo belíssimo trabalho que vem realizando”, disse o prefeito Jaison Amorim.

Secretário de Saúde, Aluildo que acompanhou a equipe do itinerante agradeceu a gestão e sua equipe. “Quero agradecer a gestão do Prefeito Jailson Amorim e vice pastor Nilson que não tem medido esforços para que os nosso trabalhos sejam realizados, e quero agradecer a toda minha equipe que esteve esses 7 dias trabalhando arduamente, mesmo diante de tantas dificuldade, fizeram seus atendimentos levando saúde para as pessoas mais distantes e carentes do nosso município, e informar também que essa é só a primeira etapa do nosso itinerante que tem mais duas etapa de atendimentos na zona rural ainda nesse início de ano. concluiu o Secretário Aluildo.

O morador da comunidade 3 boca, conhecido como Sr. Bobó, falou o quanto era importante receber o atendimento na sua comunidade. ” A gente mora muito distante da cidade, então é difícil ter acesso à saúde, fazer uma consulta, pegar um remédio, então ter a equipe aqui é maravilhoso, a gente agradece a equipe que veio e toda gestão.”