Prefeito Jailson Amorim e mães das crianças acompanham obra da creche da Vila São Pedro

Uma das prioridades da gestão do prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, tem sido a entrega da obra da Creche da Vila São Pedro, orçada no valor de dois milhões de reias. Que vai beneficiar centenas de crianças, além da geração de emprego temporário.

O prefeito Jailson Amorim, que tem sido destaque no estado, pelo compromisso com a educação municipal, uma vez que tem realizado as reformas estruturais nas escolas, construção de novos prédios educionais e a valorização dos educadores e equipe de apoio, esteve junto com as mães acompanhando in loco a construção da creche.

Iniciada em 14 de fevereiro de 2022, a obra está bastante avançada, inclusive, está previsto que seja concluída no mês vindouro.

O novo espaço educacional é uma reivindicação antiga das mães da Vila São Pedro. Haja vista que a maioria dessas mães precisam trabalhar, mas não tinha onde deixar suas crianças. ” A creche é mais uma demonstração do compromisso da nossa gestão com os moradores da Vila São Pedro. Este ano já reformamos o estádio local, e em breve vamos entregar a creche”, disse Amorim, ladeado pelas mães.