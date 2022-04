Jailson Amorim concederá reajuste salarial de 33,24% aos professores e 10,6% aos funcionários de apoio

Nesta quinta-feira (07), durante a assembleia da classe docente e dos funcionários de apoio de Rodrigues Alves, com o prefeito Jailson Amorim, ficou acertado que administração vai conceder reajuste salarial de 33,24%, correspondente ao piso nacional magistério. Além disso, o chefe do executivo também vai reajustar o salário dos funcionários de apoio da área educacional em 10,6%, correndo o período de inflação.

Outra boa notícia , será o pagamento de R$ 200 de auxílio alimentação aos trabalhadores de apoio.

No ano de 2021, em alusão ao aniversário de 29 anos de Rodrigues Alves, Jailson Amorim entrou para a história do município, uma vez que implantou o piso nacional do magistério , mesmo no período da pandemia da Covid-19.

E concluiu 2021 com o pagamento de 17 mil reais de abono aos professores da rede municipal.

” Acordamos com nossos professores o reajuste de 33,24% no salário dos profissionais que tem magistério ou nível superior, como determina a lei, além disso, também vamos fazer a correção da inflação de 10,6% para os profissionais de apoio. Também vamos conceder auxílio alimentação no valor de duzentos reais”, disse Amorim.

O ato contou com a presença do presidente do Sinteac , Juciano, do secretário de Educação Adgarbe Alves, do vice-prefeito Nilson Magalhães, do presidente da Câmara de Vereadores Neto do Jamilson, além dos demais secretários, coordenadores e os professores da rede municipal de ensino.