Prefeito Jailson Amorim celebra o “Dia do Gari” com os trabalhadores da limpeza de Rodrigues Alves

Na quarta-feira, (17), o prefeito Jailson Amorim fez uma visita à Secretaria de Obras para celebrar com a equipe de limpeza pública o Dia do Gari.

O Dia do Gari tem o objetivo de homenagear os profissionais responsáveis em manter as ruas e praças limpas de todo o lixo gerado pela natureza ou por meio da ação do ser humano.

O prefeito Jailson Amorim ressaltou que a homenagem contribui para dar mais visibilidade e respeito a esses profissionais, pois é graças a eles que nós temos uma cidade mais limpa e bonita.

Na homenagem foi servido um delicioso café da manhã, entrega de sacolões, além de atendimento médico, vacina, serviço de enfermagem e teste rápido.