Prefeito Jailson Amorim assina ordem de serviço de revitalização do estádio de futebol Pedro Santana

Nesta quinta-feira,10, o Prefeito Jailson Amorim, juntamente com os vereadores e o Coordenador de esporte, Done Freitas, assinamos a ordem de serviço de revitalização do estádio de futebol, Pedro Santana.

A obra, contará com iluminação de Estádio Profissional, pintura e demais serviços, onde terá investimento de R$ 330 mil, que é resultado de emenda parlamentar do Senador Sérgio Petecão e do Deputado Estadual Edvaldo Magalhães, que atenderam uma antiga reivindicação nossa.

A expectativa é que a empresa, responsável pela obra, conclua todo o serviço no estádio no prazo de 90 dias, para que possamos fazer uma grande comemoração e entregar essa obra para a sociedade esportiva do nosso município, concluiu o gestor.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias – Acre 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: A vereadora Neiva Badotti fez um pequeno desabafo a respeito do desgoverno de Gladson Cameli, os inúmeros descasos vão desde a saúde até a educação na região do Alto Acre. A princípio, a parlamentar falou a respeito da irresponsabilidade com o pagamento dos servidores terceirizados que até o momento não receberam nenhum pagamento em 2022, onde na ocasião a empresa joga a culpa para o governo e o governo joga a culpa para a empresa e quem fica prejudicado com reação a sua subsistência, sem alimentação, sem poder honrar os seus compromissos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página: Facebook 3 de Julho Notícias

Portal: 3dejulho.com.br Rio de Janeiro

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.