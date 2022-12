Prefeito Jailson Amorim ao lado da primeira-dama, vereadores e secretários acende as luzes de natal na praça Hilda Saraiva

As luzes de decoração natalina na praça Hilda Saraiva, no centro de Rodrigues Alves, foram acesas na segunda-feira (19), pelo prefeito Jailson Amorim, ao lado da primeira-dama Samia Cristina, vereadores, Secretários e coordenadores do município.

O evento contou com um grande público que prestigiaram o acender das luzes natalinas na praça Hilda Saraiva. Os presentes se emocionaram com a linda apresentação das crianças do Coral do CRAS.

Em seguida, o pastor Samuel da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira e demais pastores rezaram uma oração em prol da população rodriguense.

A programação continuou com a apresentação musical de cantores gospel e show com a dupla Jonas e Jonilson.

“Quero agradecer o empenho, esforço e dedicação de todos, dos garis, da equipe de ornamentação da primeira-dama, eletricistas, carpinteiros, pintores e colaboradores da Prefeitura. Nossa praça ficou linda, vamos todos se alegrar, serão cinco dias de programação aqui na praça Hilda Saraiva. E domingo, dia 25, a partir das 08h da manhã, acontecerá a entrega de brinquedos com o Papai Noel”, ressalta Amorim.