Prefeito Jailson Amorim anuncia o pagamento de R$ 19.500 de abono salarial aos servidores do município

A Prefeitura de Rodrigues Alves contemplará os servidores da educação com o maior abono salarial do Estado do Acre. O benefício concedido aos servidores será de R$ 19.500 (dezenove mil e quinhentos reais), valor superior ao que será pago pelo governo estadual e demais municípios.

A boa notícia foi anunciada no sábado (18) pelo prefeito Jailson Amorim e o vice-prefeito Nilson Magalhães durante a confraternização do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, realizado na Escola Francisco Braga Souza. Além dessa notícia ímpar, a classe educacional pôde desfrutar de um magnífico jantar e sorteio de brindes.

Vale destacar que todos os servidores públicos do município de Rodrigues Alves receberão a bonificação. Amorim será o único dos gestores acreanos que vai pagar abonos a todos os funcionários da administração local.

Nos seis primeiros meses de mandato, Jailson Amorim implantou o piso nacional da educação. Essa ação resultou no aumento salarial, em média, de R$ 4.500 (quatro mil e quinhentos reais) no contracheque dos docentes. Ainda no mês de novembro, a prefeitura já havia creditado na conta dos servidores a primeira parcela, no valor de R$ 2.500.

Após o anúncio, os servidores públicos aplaudiram o gestor e sua equipe de governo de pé, em reconhecimento à luta que administração tem feito em benefício dos servidores de Rodrigues Alves.

Durante sua fala aos presentes na confraternização do Sinteac, o prefeito Jailson Amorim agradeceu a Deus pelas conquistas, mas também destacou que o início de 2021 foi difícil devido à pandemia e enchente histórica, que deixou mil pessoas desabrigadas. “Primeiramente quero agradecer a Deus por mais um dia de nossas vidas. Tivemos um difícil início de ano, quando enfrentamos a segunda onda da pandemia e, em Rodrigues Alves, também uma alagação histórica, no mês de fevereiro, em que mais de mil pessoas ficaram desabrigadas. Mas estamos concluindo com muita força, com muita luta, mostrando para a população a vontade que tem Nilson Magalhães, que tem Jailson de fazer diferente dos nossos antecessores. Também tenho que agradecer os nossos vereadores, porque sempre estiveram dispostos a ajudar, aprovando os projetos e sendo parceiros da gestão”, agradeceu o prefeito.

O gestor enfatizou que aguardou o momento da confraternização para anunciar a segunda parcela do abono. ” Nossa administração vai pagar abono para todos os servidores do município. Do gari ao médico, serão contemplados. O ano passado já tínhamos pago abono para todo mundo. E esse ano não será diferente. Mas devido a lei nº 173/2020, que proíbe aumentos salariais, o pagamento será em datas diferentes, sendo que aqueles a quem a lei permite receber em dezembro, receberão, enquanto os demais terão seus abonos creditados no dia 07 de janeiro de 2022. Tudo no país aumentou, menos o salário. E esse recurso vai auxiliar na melhoraria da qualidade de vida das pessoas. Também vamos reformular o nosso PCCR, baseado no do Estado. Também vamos voltar a pagar a regência de sala de aula aos docentes. Os garis, motoristas e vigias, que não são da saúde ou da educação, vão receber mil reais.

Os servidores da Saúde, essa turma que enfrentou a covid-19, foi para as ruas e já recebem o auxílio covid-19, do médico ao zelador, todos, vão receber o mesmo valor, que é R$ 1.671,64 (mil seiscentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos). Quanto aos servidores de apoio da educação, Rodrigues Alves será um dos poucos municípios acreanos a conceder abono, quando receberão R$ 1.500 (mil e quinhentos reais). Em relação aos professores, nós fizemos uma classificação, entre quem são efetivos e quem são provisórios, na proporção de 1/12 (um doze avos) por tempo trabalhado no exercício de 2021. Já os professores efetivos receberão a segunda parcela do abono, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), pois já tínhamos pago outra de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”, anunciou o prefeito, que também é professor.

Ao todo, em caráter de abono, o município pagará aos o montante de R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais).

O prefeito anunciou também mais de seis milhões de investimentos na construção da Creche da Vila São Pedro e reformas das escolas.

