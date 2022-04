Jailson Amorim agradece os parlamentarem pela emenda para compra de caminhões para Rodrigues Alves

Nesta quinta feira, 31, o Prefeito em exercício Pr. Nilson Magalhães recebeu na Prefeitura de Rodrigues Alves, o coordenador de turismo da Fecomércio MTUR/CADASTUR João Bosco Nunes, para apresentação do programa Aqui tem Turismo e conhecer as potencialidades local na área turística produtiva e cultural do município.

Presentes, secretária de Meio Ambiente e Turismo Márcia Queiroz, Secretário de Agricultura e presidente da coopercintra Osmarino Lagos, representante da cooperativa dos produtores rurais, presidente do conselho do Turismo Derlane,vereador Tiago Matos é demais representantes. O objetivo da reunião foi firmar parceria para o desenvolvimento do turismo local. Após a reunião foi realizada visitas institucionais.